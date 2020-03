Čína použila proti Covid-19 tradičnú čínsku medicínu u 90% všetkých liečených pacientov.

Za posledné 2 mesiace prebehlo v Číne najväčšie nasadenie a najväčší výskum v oblasti tradičnej čínskej medicíny v tomto storočí priamo v ohnisku nákazy Covid-19, v meste Wuhan. Potvrdila sa vysoká efektívnosť bylinných preparátov

Li Yu generálny riaditeľ vedeckotechnickej sekcie Štátnej správy ČĽR pre tradičné čínske farmakoterapeutiká (Guojia zhongyiyao guanliju)

https://economy.gmw.cn/2020-03/17/content_33657822.htm

Štátna správa ČĽR pre tradičné čínske farmakoterapeutiká (Guojia zhongyiyao guanliju) vyslala v súvislosti s epidémiou Covid-19 do mesta Wuchan 5 skupín expertov, spolu 800 odborníkov na tradičnú čínsku medicínu, aby vykonávali výskum a vývoj v oblasti liečiv TCM na Covid-19.

Od založenia ČĽR sa takto veľké a rozsiahle nasadenie TCM v ČĽR neudialo, je to historický prielom.

Čo sa týka samotných lekárov poskytujúcich liečbu vo Wuchane, je tam 5000 lekárov tradičnej čínskej medicíny, ktorí liečia pacientov s ochorením Covid-19, V celej Číne sa pri liečbe ochorenia Covid-19 zúčastnilo 97 nemocníc tradičnej čínskej medicíny. Percentuálne bolo tradičnou čínskou medicínou vo Wuhane podrobených liečbe viac ako 91% pacientov,v oblastiach mimo Wuhanu a mimo provincie Hubei to bolo 96% pacientov zo všetkých pacientov u ktorých bolo potvrdené, že sú nakazení vírusom Covid-19 v ČĽR.

TCM liečba si našla svoje miesto počas všetkých fáz ochorenia Covid-19:

Prevencia. 2.Liečba choroby 3. Regenerácia po vyliečení

Chcem na konkrétnych dátach, publikovaných nedávno aj v novinách Guangminrebao dňa 13.3.220, ilustrovať, ako významne dokázali liečiva TCM potláčať ochorenie Covid-19:

V mestskej štvrti Wuchang, ktorá bola počas epidémie vo Wuhane najviac postihnutá:

28.1.2020 dosahoval pomer počtu potvrdených prípadov na zápal plúc spôsobený vírusom Covid-19 u pacientov s podozrením na nákazu Covid 19 až 90%.

2.2.2020 sa na takýchto osobách uskutočnila plošná liečba s liečivami TCM v predom určených izolovaných karanténnych oddeleniach.

6.2.2020 tento pomer počtu potvrdených prípadov voči prípadom podozrenia klesol na 30+%.

5.3.2020 to už bolo len 3%

Z týchto dát vidíme, aký efekt majú liečivá tradičnej čínskej medicíny podávané v rannom štádiu tohoto ochorenia.

TCM farmaoterapeutiká dokážu v oblasti zastavenia vývoja ochorenia Covid-19 u pacientov ľahkého štádia a bežného štádia, tak aby sa ochorenie nerozvinulo do ťažkého a kritického štádia zohrať významnú úlohu.

Čínska správa pre tradičné čínske farmakoterapeutiká (Guojia zhongyiyao guanliju) zadala kritickú výskumnú úlohu, zaznamenalo sa klinické pozorovanie 1261 osôb v 10 čínskych provinciám, ktorí užívali “bylinný odvar na čistenie pľúc a detoxikáciu organizmu” (qingfeipaidu tang), pri ktorom sa zistilo, že ani jedna osoba sa z ľahkého štádia nerozvinula do ťažkého štádia a ani jedna osoba sa z bežného štádia nerozvinula do kritického štádia. Wuhanská Nemocnica Jiangxia fangchuan spoločne liečila 564 pacientov. Všetci títo pacienti boli v ľahkom štádiu a v bežnom štádiu, rovnako sa ani jeden pacient nerozvinul do ťažkého a kritického štádia.

Bylinný odvar na čistenie pľúc a detoxikáciu:

toto informácia pochádza z dokumentu "Protokol na diagnostiku a liečbu zápalu pľúc spôsobeného vírusom Covid-19" 7. skúšobná verzia uverejnená Národnou zdravotnou komisiou ČĽR a Štátnou správou tradičnej čínskej medicíny ČĽR dňa 3.3.2020:

http://www.xinhuanet.com/health/2020-03/04/c_1125661175.htm

Rozsah použitia: Je vhodný pre ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých pacientov a dá sa primerane použiť v kombinácii podľa skutočnej situácie pacientov aj pri liečbe kriticky chorých pacientov.

Odporúčaný predpis: Ephedra 9g, Zhigancao 6g, Almond 9g, Natural Gypsum(CaSO4·2H2O) 15-30g (fried first), Guizhi 9g, Zixie 9g, Zhuling 9g, Baizhu 9g, Zhiling 15g, Bupleurum 16g, Scutellaria baicalensis 6g, and Pinellia 9g , Ginger 9g, aster 9g, winter flower 9g, shoot dry 9g, asarum 6g, yam 12g, coriander fruit 6g, tangerine peel 6g, aquilegia 9g.

麻⻩黄9g、炙炙⽢甘草6g、杏仁9g、⽣生⽯石膏15~30g(先煎)、桂枝9g、泽泻9g、猪苓9g、⽩白术9g、茯苓15g、柴胡16g、⻩黄苓6g、姜半夏9g、⽣生姜9g、紫蒐9g、冬花9g、射⼲干9g、 细⾟辛6g、⼭山药12g、枳实6g、陈⽪皮6g、着⾹香9g。

Odporúčané použitie: Odvary bylín sa v tradičnej čínskej medicíne varia vo vode. Jedna dávka bylín denne sa uvarí a tento vývar sa rozdelí na dve dávky a vypije polka ráno a polka večer (štyridsať minút po jedle), pije sa teplá. 3 dávky horeuvedenej bylinnej zmesy tvoria jeden liečebný cyklus v dĺžke 3 dní.

Ak to podmienky dovoľujú, pacient môže zjesť pol misky ryžovej polievky zakaždým po užití tohoto bylinného lieku. A ak má pacient suchý jazyk a nemá dostatok telesných tekutín, môže zjesť aj jednu celú misku ryžovej polievky. (Poznámka: Ak pacient nemá horúčku, množstvo sadry by malo byť malé. Ak máte horúčku alebo silné teplo, množstvo sadry sa môže zvýšiť). Ak sa príznaky zlepšia, ale pacient sa úplne sa nezotaví, pokračujte v druhom cykle liečby. Ak má pacient osobitné stavy alebo iné základné ochorenia, je možné zmeniť predpis druhého liečebného postupu na základe aktuálnej situácie a podávanie lieku by sa malo prerušiť, keď príznaky zmiznú.

Toto je najpoužívanejšia receptúra TCM používaná pri boji s nákazou Covid-19 v ČĽR, okrem nej sa používajú aj rôzne iné. Táto a aj iné liečivá TCM sa použili tento rok aj mimo územia ČĽR, a to napríklad posledné týždne v Taliansku, počas humanitárnej pomoci postytnutej čínskou stranou:

https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?pageType=1&isBdboxFrom=1&context=%7B%22nid%22%3A%22news_9941512584669900355%22%7D