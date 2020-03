Prečo Číňania používajú proti Covid-19 umelú pečeň: Dobrý doktor musí skúmať nepoznané.

Čínska akademička Li Lanjuan 73 ročná epidemiologička, ako pred 17 rokmi aj tento rok stála v prvej línii v boji s koronavírusom v jeho epicentre vo Wuhane. Priniesla si aj svoj arzenál NBAL: "Systém umelej pečene akademičky Li".

18.01.2020 akademička Čínskej akadémie inžinierstva CAE, vedúca hlavného štátneho diagnosticko-liečebného laboratória nákazlivých chorôb, pani Li Lanjuan ako členka skupiny top konzultantov štátneho hygienického výboru prichádza do Wuhanu, aby previedla miestny prieskum. Zo svojho domova v provincii Zhejiang merala do Wuhanu vzdialenosť 900 km.

02.02.2020 nadránom, 73 ročná Li Lanjuan prichádza od vypuknutia epidémie do Wuhanu už druhý krát. Tentokrát si so sebou nesie aj svoj bojový arzenál: "NBAL-Li systém umelej pečene akademičky Li, vyvinutý podľa jej vlastného patentu" a svoj obľubený zachranný protokol "4 línie boja a 2 línie rovnováhy", ktorý použila aj v boji proti H7N9: "4 línie boja sú: boj s vírusom, boj proti šoku, boj s hypoxémiou, boj s viacnásobným zlyhaním orgánov, boj zo sekundárnou infekciou. Dve línie rovnováhy sú: PH rovnováha elektrolýzou vody a rovnováha mikrobiologického prostredia." Touto technológiou umelej pečene najprv zabráni, aby sa tažkochorí pacienti nedostal do ešte horšieho stavu kriticky chorých pacientov, predchádza sekundárnej infekcii, znižuje vznik pľúcnej fibrózy, a nakoniec ňou pacientov lieči. Vo východnom bloku Ľudovej nemocnice Wuhanskej Univerzity zostala 1 mesiac. Fotka jej tváre, ktorú dnes v Číne všetci poznajú z internetu a nad, ktorou sa vyronila nejedna slza, pochádza práve z kratučkého momentu, keď vyšla von z miestnosti jednotky intenzívnej starostlivosti, vyzliekala si ochranný odev a vykukla spod neho na chvíľku von.

Epidemiologička Li Lanjuan (internet)

"Správne rozhodnutie a správna stratégia sa dajú zvoliť, len keď na vlastné oči uvidíš stav pacienta, a aj to, že sa s pacientom trochu porozprávaš pomôže pacientovi, aby sa mu vrátila jeho dobrá nálada. Lekárovi musí záležať na všetkom čo sa týka pcienta." Rovnako ako pred 40 rokmi, keď sa prvý krát prekročila brány Lekárskej Univerzity Zhejiang, postoj jej srdca sa odvtedy nezmenil, stále je obetavou lekárkou čo zachraňuje životy a pomáha chorým, je to rovnaké ako pred 17 rokmi, keď bojovala proti epidémii SARS, je to rovnaké aj dnes, keď stojí v prvej línii boja s Covid-19.

Počas stáže vo Wuhane Li Lanjuan každý deň presne o 8:30 prichádza do riadiaceho cenra zdravotnej skupiny Ľudovej nemocnice Wuhanskej Univerzity a začína vizitou pacientou. "Zvykla som si, že cez deň robim vizitu pacientov a diagnostické stretnutia,večer si čítam materiály a píšem správy. " Li Lanjuan hovorí, že ráno vstáva pravidelne o 6:30 a vždy si hovorí, že večer nepôjde spať neskôr ako o 12:00. Ale častokrát zabudne úplne na čas.

Okrem toho čo robí Li Lanjuan vo Wuhane, má na starosti ešte aj pacientov z ostatných čínskych provincií a aj im musí pomáhať s diagnózami. "Stále mam povinnosť na diaľku diagnostikovať mojich pôvodných pacientov, toto robím väčšinou cez mobil online." Okrem tohoto si vzala na svoje plecia ešte zaškolovanie zdravotníckeho personálu v prvej línii, kde lekárom a sestrám vysvetluje princípy jej zachranného epidemiologického protokolu "4 línie boja a 2 línie rovnováhy".

"Teraz keď je z nemocníc prepúšťaných stále viac a viac pacientov, sú otázky spojené s ich liečbou postupne stále viac a viac vyriešené, v tejto epidémii sme dosiahli dôležité čiastočné víťazstvo." Li Lanjuan hovorí, že pre ňu je najväčšou satisfakciou, keď jej pacienti pri odchode z nemocnice stískajú ruky a ďakujú jej a aj jej technológii umelej pečene.

"V roku 1986, keď som dostala svoj prvý výskumný grant pre mladých vedcov vo výške 3000 RMB, hneď som sa spolu s ďalšími kolegami ponorila do štúdia technológie umelej pečene. V roku 1996 som na základe tejto technológie úspešne vyliečila prvých 45 pacientov. " Keď so na toto spomínam, hovorí Li Lanjuan, len na základe dôkladnej a komplexnej vedomosti o výskumoch našich predchodcov potom musí "dobrý doktor skúmať nepoznané". Jej tím sa neustále venuje zdokonalovaniu technológie umelej pečene.

Li Lanjuan vysvetluje, že jej technológia umelej pečene je namierená voči pacientovej "cytokínovej zápalovej búrke", počas epidémie Covid-19 dosiahla jej umelá pečeň systém NBAL-Li výborné výsledky. Len v Ľudovej nemocnici Wuhanskej Univerzity sa podarilo u ťažkých pacientov s ochorením Covid-19 dosiahnuť, vďaka jej umelej pečeni, plošne frekvenciu regenerácie pacienta na úroveň 77,78%.

(preložené z članku v čínskych novinách Renmin Ribao)

článok o Li Lanjuan v čínskych novinách Renmin Ribao (M.I.)