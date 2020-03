Zápisník čínskeho epidemiológa: Ako vznikli čínske bylinné superpreparáty na Covid-19

90% pacientov s ochorením Covid-19 v Číne boli počas obdobia 01-03 2020 podávané bylinné preparáty tradičnej čínskej medicíny. Ako tieto preparáty vznikli, čo obsahujú a prečo sa v Číne návrat k starým liečebným tradíciám?

Čínske bylinné superpreparáty použité pri liečbe ochorenia Covid-19

V súčastnosti na ochorenie Covid-19 neexistuje verifikovaná presná a jednoznačne účinná liečba, lekári na celom svete bojujú všetkými možnými prostriedkami proti tomu extrémne rýchlo sa šíriacemu ochoreniu.

Podľa generálneho riaditeľa vedeckotechnickej sekcie Štátnej správy ČĽR pre tradičné čínske farmakoterapeutiká (Guojia zhongyiyao guanliju) pána Li Yu sa počas celého obdobia 01-03 2020 boja proti epidémii Covid-19 použilo až u 90% všetkých liečených pacientov v celej Číne nasadenie špeciálnych tradičných čínskych bylinných superpreparátov.

https://milanivan.blog.sme.sk/c/530541/cina-pouzila-proti-covid-19-tradicnu-cinsku-medicinu-u-90-vsetkych-liecenych-pacientov.html?ref=viacbloger

V 7. verzii Protokolu na diagnostiku a liečbu zápalu pľúc novým koronavírusom Covid-19 vydaného Národnou zdravotnou komisiou a Štátnou správou tradičnej čínskej medicíny 3. marca 2020 sa spomína, že tento protokol bol oficiálne odporučený všetkým čínskym nemocniciam v celej ČĽR, ktoré sa podieľali na liečbe ochorenia Covid-19. Je v ňom uvedených niekoľko bylinných superpreparátov používaných počas leičby ochorenia Covid-19.

https://milanivan.blog.sme.sk/c/530519/detailny-navod-ako-bojovat-s-nakazou-covid-19-ktory-plosne-pouzila-cina.html?ref=viacbloger

Najznámejší čínsky bylinný superpreparát použitý hlavne počas ranného štádia ochorenia bez extrémnych príznakov sa volá: "Bylinný odvar na čistenie pľúc a detoxifikáciu organizmu" (qingfei paidutang), jeho príbeh sa odohral nasledovne:

Obsahovými jednotkami neboli jednotlivé bylinky, ale viaceré recepty. Viaceré bylinné recepty sa spojili do vzájomnej symbiózy.

20.01.2020 Ge Youwen špeciálne poverený výskumný pracovník organizácie Čínska akadémia tradičnej čínskej medicíny, (zhongguozhongyikexueyuan), práve dostal urgentný telefónny hovor. Volá mu Wang Zhiyong zástupca generálneho riaditeľa Štátnej správy tradičnej čínskej medicíny (guojia zhongyiyao guanliju) a oznamuje mu, že Covid-19 sa nebezpečne rýchlo šíri po Číne a urgentne hľadajú preparát tradičnej čínskej medicíny, ktorý by sa dal použiť pri liečbe ochorenia Covid-19. Žiada ho, aby urýchlene vyvinul a poskytol takýto preparát TCM.

Ge Youwen okamžite vstúpil do bojovej pohotovosti. Previedol úvodnú analýzu ochorenia Covid-19 podľa princípov TCM: "Covid-19 je epidemické ochoreni s charakteristikami vlhkosti a chladu, mechanizmus ochorenia a spúšťač ochorenia sú komplikované, vírus spôsobuje extrémne veľké poškodenia v ľudskom organizme" Ak chceme efektívne bojovať s týmto ochorením musíme čo najrýchlejšie zastaviť túto epidémiu, kľúčové bude správne uchopiť mechanizmus tejto choroby, rýchlo u pacientov zvrátiť vývoj choroby, zastaviť cesty progresu chorobnej energie v tele a čo najrýchlejšie dostať choroboplodnú toxicitu z tela pacienta von. V mysli Ge Youwena sa objavili 3 slová: plošná použiteľnosť, rýchla efektivita, konečné víťazstvo.

Ge Youwen podľa dodaných najčerstvejších podkladov o ochorení Covid-19 znovu previedol ďalšiu analýzu ochorenia Covid-19. Uvažoval, že využije nejaký tradičný recept z klasického TCM traktátu z dynastie Han (202 p.n.l.-220 n.l.) od učenca Zhang Zhongjing "Princípy komplikovaných ochorení spôsobených chladom" (hanshang zabinglun). Nakoniec sa rozhodol, že použije nasledovné 4 recepty a organicky ich skĺb -i 21 bylinných ložiek do jedného nového bylinného superpreparátu:

1. (maxingshigantang 麻杏石甘汤)

2. (sheganmahuangtang 射干麻黄汤)

3. (xiaochaihutang 小柴胡汤)

4. (wulingsan 五苓散)

Navažovanie bylín na výrobu superpreparátu (internet)

Obsahovými jednotkami nie sú v tomto prípade bylinné zložky, ale 4 receptúry. Tieti 4 receptúry sa navzájom skĺbia a navzájom posilnia, cieľom bolo maximalizovať účinok tak, aby pri rovnakom objeme bylinnej dávky bol odsiahnutý nieoľkonásobne silnejší účinok. Silnejší účinok v tomto prípade znamená, že "chlad, vlhkosť, teplo, toxíny" sa budú vylučovať z tela ešte rýchlejšie.

26.01.2020 Ge Youwen znovu navštívil Štátnu správu tradičnej čínskej medicíny (guojia zhongyiyao guanliju), keď Wang Zhiyongovi podal napísaný recept, odvážne povedal: "Prišiel som vyhlásiť vojnu! Chcem ísť do Wuhanu zastaviť epidémiu"

Štátna správa tradičnej čínskej medicíny (guojia zhongyiyao guanliju) bola v tom momente už naplno vo vojnovom stave. Vyberala z možných kandidátov najefektívnejšie možné recepty proti ochoreniu Covid-19. Do tohoto boja vstúpil aj prorektor Pekingskej vysokej školy tradičných čínskych farmakoterapeutík Wang Wei. Počas posledných dní intenzívne kompliloval a analyzoval všetky klinické diagnózy a lekárske správy o pacientoch s Covid-19, ktoré boli v Číne. Keď si pozrel recept, ktorý priniesol Ge Youwen, povedal, že tento nový superpreparát je pripravený podľa 4 preslávených starých dobrých receptov od Zhang Jingzhonga učenca z obdobia dynastie Han a je to kreatívne dobré spojenie.

Výroba odvaru z bylín na superpreparát - varenie pod tlakom. (internet)

V ten istý deň poobede sa odohralo v zasadacej miestnosti Štátnej akadémie ČĽR pre tradičné čínske farmakoterapeutiká (Guojia zhongyiyao kexueyuan) prelomové stretnutie odborníkov na TCM:

Wang Yongyan, akademik z Akadémie inžinieringu ČĽR (Zhongguo gongchengyuan) a pracovník Centrálneho výskumného inštitútu kultúry a histórie ČĽR (Zhongyang wenshiguan) oznámil, že podľa čínskej tradičnej medicíny boli nákazlivé choroby tradične hlavne klasifikované ako " horúčkovité choroby" (wenbing温病), avšak Covid-19 je podľa tradičnej čínskej medicíny skôr "epidemické ochorenie s charakteristikami chladu a vlhka " (hanshiyi 寒湿疫), pretože že ide o tak odlišnú charakteristiku choroby, pôjde aj o obrovskú výzvu pre tradičnú čínsku farmakológiu.

Tong Xiaolin, akademik Čínskej akadémie vied (zhongguo kexueyuan), hlavný výskumný pracovník Čínskej akadémie tradičnej čínskej medicíny (zhongyi kexueyuan), ktorý stál osobne v prvej línii boja proti Covid-19 vo Wuhane na základe jeho vlastného diagnostikovania pacientov je rovnako názoru, že Covid-19 je "epidemické ochorenie s charakteristikami chladu a vlhka".

Xue Boshou majster tradičnej čínskej medicíny, primár Nemocnice Guanganmen spadajúcej pod Čínsku akadémiu tradičnej čínskej medicíny dlhodobo sledoval prípady pacientov Covid-19 a viac krát doporučoval, aby sa klasifikácia tejto choroby upravila z "epidemického ochorenia s charakteristikami vlhka" na "epidemické ochorenie s charakteristikami chladu a vlhka".

Ge Youwenov superpreparát bol jednohlasne odsúhlasený.

hotový a zabalený odvar bylín - superpreparát (internet)

Prvé testovanie v 4 provinciách

27.1.2020 Testovanie v teréne na pacientoch sa spustilo v nasledovných 3 provinciách: Shanxi, Hebei, Heilongjiang. Neskôr pridali aj provinciu Shaanxi. Jedna liečebná dávka superpreparátu bola 3 dni. Tá sa potom v prípade potreby násobne predlžovala.

V superpreparáte je dávkovanie po 6g, to je dvojnásobná dávka oproti klasickým farmakologickým doporučenim v TCM. Ge Youwen je presvedčený, že pri takto silnej chorobe, treba zvýšiť dávkovanie, aby sa mohol dostaviť želaný liečebný efekt: vnútorné zahriatie pľúc bylinami a odstránenie prejavov vlhka. Takýto postup mu ostatní odborníci tiež odsúhlasili.

29.1.2020 Prišla dobrá správa, superpreparát "Bylinný odvar na čistenie pľúc a detoxifikáciu tela" zaberá aj u ťažkých pacientov: 27.2.2020 bol v nemocnici v provincii Henan liečený ťažko chorý pacient na Covid s horúčkou 39,5 stupna celzia. 28.2.2020 mu bola podaná liečba superpreparátom "Bylinný odvar na čistenie pľúc a detoxifikáciu organizmu" a 29.1.2020 mu telesná teplota a hodnoty bielych krviniek klesli do normálu.

4.2.2020 už bolo do skúšania superpreparátu zapojených 214 pacientov s potvrdenou nákazou s Covid-19 z 37 nemocníc v 36 mestách v 4 provinciách s úspešnosťou liečby vyššou ako 90%.

Neskôr bol tento superpreparát rozšírený plošne do stoviek ďalších nemocníc v Číne.

lekári TCM si posilujú imunitu tradičnými čínskymi cvičeniami (internet)

Bylinný odvar na čistenie pľúc a detoxikáciu:

nasledovná informácia pochádza z dokumentu "Protokol na diagnostiku a liečbu zápalu pľúc spôsobeného vírusom Covid-19" skúšobná verzia č.7 uverejnená Národnou zdravotnou komisiou ČĽR a Štátnou správou tradičnej čínskej medicíny ČĽR dňa 3.3.2020, a to v časti 4. Liečba tradičnou čínskou medicínou, odsek 4.2.1:

https://milanivan.blog.sme.sk/c/530519/detailny-navod-ako-bojovat-s-nakazou-covid-19-ktory-plosne-pouzila-cina.html



Rozsah použitia: Je vhodný pre ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých pacientov a dá sa primerane použiť v kombinácii podľa skutočnej situácie pacientov aj pri liečbe kriticky chorých pacientov.

Odporúčaný predpis: Ephedra 9g, Zhigancao 6g, Almond 9g, Natural Gypsum(CaSO4·2H2O) 15-30g (fried first), Guizhi 9g, Zixie 9g, Zhuling 9g, Baizhu 9g, Zhiling 15g, Bupleurum 16g, Scutellaria baicalensis 6g, and Pinellia 9g , Ginger 9g, aster 9g, winter flower 9g, shoot dry 9g, asarum 6g, yam 12g, coriander fruit 6g, tangerine peel 6g, aquilegia 9g.

麻⻩9g、炙甘草6g、杏仁9g、⽣石膏15~30g(先煎)、桂枝9g、泽泻9g、猪苓9g、⽩术9g、茯苓15g、柴胡16g、⻩苓6g、姜半夏9g、⽣姜9g、紫蒐9g、冬花9g、射干9g、 细辛6g、⼭药12g、枳实6g、陈⽪6g、着⾹9g。

Odporúčané použitie: Odvary bylín sa v tradičnej čínskej medicíne varia vo vode. Jedna dávka bylín denne sa uvarí a tento vývar sa rozdelí na dve dávky a vypije polka ráno a polka večer (štyridsať minút po jedle), pije sa teplá. 3 dávky horeuvedenej bylinnej zmesy tvoria jeden liečebný cyklus v dĺžke 3 dní.

Ak to podmienky dovoľujú, pacient môže zjesť pol misky ryžovej polievky zakaždým po užití tohoto bylinného lieku. A ak má pacient suchý jazyk a nemá dostatok telesných tekutín, môže zjesť aj jednu celú misku ryžovej polievky. (Poznámka: Ak pacient nemá horúčku, množstvo sadry by malo byť malé. Ak máte horúčku alebo silné teplo, množstvo sadry sa môže zvýšiť). Ak sa príznaky zlepšia, ale pacient sa úplne sa nezotaví, pokračujte v druhom cykle liečby. Ak má pacient osobitné stavy alebo iné základné ochorenia, je možné zmeniť predpis druhého liečebného postupu na základe aktuálnej situácie a podávanie lieku by sa malo prerušiť, keď príznaky zmiznú.

Toto je najpoužívanejšia receptúra TCM používaná pri boji s nákazou Covid-19 v ČĽR, okrem nej sa používajú aj rôzne iné. Táto a aj iné liečivá TCM sa použili tento rok aj mimo územia ČĽR, a to napríklad posledné týždne v Taliansku, počas humanitárnej pomoci postytnutej čínskou stranou:

https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingshare?pageType=1&isBdboxFrom=1&context=%7B%22nid%22%3A%22news_9941512584669900355%22%7D